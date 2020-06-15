Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 15 июня

В мире количество больных коронавирусом приближается к 8 миллионам. В Украине уже официально подтверждено 31 810 случаев COVID-19.

В Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения инфекции в ряде стран продолжают действовать некоторые карантинные ограничения, которые постепенно смягчают.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро понедельника, 15 июня, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 433 019 человек. В то же время, выздоровели 3 768 901 человек

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 7 899 547 инфицированных. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 115 732 человека, в Бразилии – 43 332, в Великобритании – 41 783, Италии – 43 345, Франции – 29 410, Испании – 27 136.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине растет количество зараженных коронавирусом - 656 новых случаев за сутки.

Согласно его данным, общее количество зараженных с начала эпидемии составляет 31 тысяча 810 человек. Всего выздоровели 14 тысяч 253 человек (за минувшие сутки 171 человек), а умер 901 человек (за вчера 12 случаев).

В разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 136, Закарпатской области - 48, а также в городе Киев - 53.

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Коронавирус в Киеве

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 53 человек. Всего в столице уже 3957 случаев инфицирования COVID-19/

Карантин в Украине

Правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.

С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также восстановились межобластные и железнодорожные перевозки.

С 5 июня Кабмин разрешил полноценную работу кафе и ресторанов в рамках ослабление карантина.

С 10 июня с определенными ограничениями разрешено работать базам отдыха, отелям и учреждениям культуры. Также открываются пункты пропуска на Донбассе, они будут работать в ограниченном режиме.

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение и открыла пункты пропуска во всех аэропортах.

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