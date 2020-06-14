Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 14 июня
В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения инфекции в ряде стран действуют определенные карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
От начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано почти 7,8 миллиона инфицированных. Более 3,7 миллиона пациентов вылечились от COVID-19.
Общее количество умерших от коронавируса превысило 430 тысяч.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
В Украине зарегистрировано уже 31 154 случая коронавирусной инфекции, за сутки подтвердилось 648 новых случаев.
Жертвами болезни в Украине по состоянию на сегодня стали 889 человек. В то же время 15 082 пациента выздоровели.
Данные по COVID-19 в Киеве
В столице количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сейчас составляет 3 904 человека. За минувшие сутки выявлено еще 66 заболевших.
Всего за период пандемии в Киеве - 88 летальных случаев коронавируса.
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