Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 14 июня

Почти 7,8 миллиона человек инфицированы по всему миру. В Украине зафиксировано более 31 тысячи случаев коронавируса.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения инфекции в ряде стран действуют определенные карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

От начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано почти 7,8 миллиона инфицированных. Более 3,7 миллиона пациентов вылечились от COVID-19.

Общее количество умерших от коронавируса превысило 430 тысяч.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине зарегистрировано уже 31 154 случая коронавирусной инфекции, за сутки подтвердилось 648 новых случаев.

Жертвами болезни в Украине по состоянию на сегодня стали 889 человек. В то же время 15 082 пациента выздоровели.

Данные по COVID-19 в Киеве

В столице количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сейчас составляет 3 904 человека. За минувшие сутки выявлено еще 66 заболевших.

Всего за период пандемии в Киеве - 88 летальных случаев коронавируса.

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