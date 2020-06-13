Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 13 июня

В мире зафиксировано более 7,6 млн случаев заражения коронавирусом. В Украине уже официально подтверждено уже 30 506 случаев COVID-19.

В Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения инфекции в ряде стран продолжают действовать некоторые карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 7:30 утра по киевскому времени в мире уже 7 650 696 больных на COVID-19 с начала пандемии. Больше всего зараженных в США (2 048 986), Бразилии (828 810) и России (510 761). Украина находится между Швейцарией и Аргентиной.

Одновременно 3 630 249 инфицированным удалось выздороветь, 425 869 умерли.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

Впервые с начала пандемии за сутки COVID-19 подтвердили у более 700 человек. В частности, больше всего случаев с COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской области – 132, в Закарпатской области - 77% и в Киеве - 72.

По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 30 тыс. 506 человек, умерли – 880, выздоровели – 13 тыс. 976. Только в одной области Украины за сутки не выявили случаев COVID-19.

Коронавирус в Киеве

В Киеве за прошедшие сутки инфицирования коронавирус выявлен еще у 72 человек, среди которых двое медиков, двое больных умерли.

Кличко отметил, что среди больных 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и мальчик, которому 10 лет.

В частности, наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 16, в Днепровском - 9, в Голосеевском районе - 8 случаев.

Карантин в Украине

Из-за стремительного распространения коронавируса правительство меняет правила карантина. Отныне иностранцы и лица без гражданства (кроме тех, которые постоянно проживают на территории Украины, или которые признаны беженцами или которые нуждаются в дополнительной защите) не могут пересекать государственную границу без имеющегося полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

Также установлено требование обязательного прохождения обсервации только лицами, пересекающими границу и прибывающих из стран или являющихся гражданами (подданными) стран со значительным распространением COVID-19.

Кроме того, Кабинет министров Украины отменил решение о проведение пробного ВНО. Однако его можно будет пройти онлайн.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 12 июня 2020

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