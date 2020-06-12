Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 12 июня

В мире зафиксировано более 7,5 млн случаев заражения коронавирусом. В Украине уже официально подтверждено 29 753 случая COVID-19.

В Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения инфекции в ряде стран продолжают действовать некоторые карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 12 июня во всем мире зафиксировано 7 502 278 случаев заражения коронавирусом (+144 484 за сутки). Жертвами эпидемии стали 420 993 человека.

В то же время, 3 532 690 человек выздоровели (+77 978 за сутки).

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (2 023 385), Бразилии (802 828), России (800 501), Великобритании (292 860) и Индии (286 605).

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине по состоянию на утро пятницы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за минувшие сутки.

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрирована во Львовской области – 112, в Киеве – 95 и в Винницкой области – 81.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом в стране "устранением очереди" с тест-образцов.

Карантин в Украине

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин. Однако в Минздраве после нового коронавирусного антирекорда заговорили о "определенные меры ради здоровья украинцев".

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что Киев сейчас не может переходить на следующий этап смягчения и открывать помещения общепита для клиентов. По словам министра, решение на основе этих показателей относительно возможности перехода к смягчению карантина принимает региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Данные по COVID-19 в Киеве

В Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло до 3766 человек, установив таким образом новый антирекорд - 95 новых случаев за сутки.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 12 июня 2020

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