Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 11 мая

Всего в мире уже более 4,1 миллиона человек заразились коронавирусом. В Украине зафиксировано 15 648 случаев болезни COVID-19.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 11 мая в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. За сутки, в частности, подтвердились почти 78 тысяч новых эпизодов инфицирования.

От начала пандемии от COVID-19 скончались более 282 тысяч человек. В то же время, выздоровели от коронавирусной болезни более 1,4 миллиона пациентов.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине подтверждено 15 648 случаев болезни COVID-19. Количество умерших от коронавируса составляет 408 человек. В то же время 3 288 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 416 новых случаев заражения и 17 смертей от коронавирусной болезни.

Карантин в Украине и его ослабление

С сегодняшнего дня в Украине отменены некоторые карантинные ограничения. В частности, снят запрет на посещение парков и скверов, разрешена работа летних площадок ресторанов и кафе, парикмахерских и стоматологических кабинетов.

В то же время, одна из областей отказалась смягчать карантин. Ослабление ограничений на Львовщине перенесли из-за увеличения новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, о возможном введении более строгого карантина в Киеве в случае ухудшения эпидситуации предупредил столичный городской председетель Виталий Кличко.

Тем временем премьер-министр Денис Шмигаль назвал условие, при котором следующий этап послаблений карантина в Украине наступит быстрее.

Данные по COVID-19 в Киеве

На сегодня в столице насчитывается уже 1 871 подтвержденный случай заболевания COVID-19. В прошедшие сутки, в частности, выявлено 66 новых инфицированных коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в ВСУ и на фронте

В Вооруженных силах Украины за сутки не зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19.

По состоянию на 11 мая в армии острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 41 человек. Одолели коронавирусную инфекцию 54 человека, 2 случая - летальные.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 11 мая 2020