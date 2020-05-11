Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 11 мая
В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро 11 мая в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. За сутки, в частности, подтвердились почти 78 тысяч новых эпизодов инфицирования.
От начала пандемии от COVID-19 скончались более 282 тысяч человек. В то же время, выздоровели от коронавирусной болезни более 1,4 миллиона пациентов.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
В Украине подтверждено 15 648 случаев болезни COVID-19. Количество умерших от коронавируса составляет 408 человек. В то же время 3 288 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 416 новых случаев заражения и 17 смертей от коронавирусной болезни.
Карантин в Украине и его ослабление
С сегодняшнего дня в Украине отменены некоторые карантинные ограничения. В частности, снят запрет на посещение парков и скверов, разрешена работа летних площадок ресторанов и кафе, парикмахерских и стоматологических кабинетов.
В то же время, одна из областей отказалась смягчать карантин. Ослабление ограничений на Львовщине перенесли из-за увеличения новых случаев заражения коронавирусом.
Кроме того, о возможном введении более строгого карантина в Киеве в случае ухудшения эпидситуации предупредил столичный городской председетель Виталий Кличко.
Тем временем премьер-министр Денис Шмигаль назвал условие, при котором следующий этап послаблений карантина в Украине наступит быстрее.
Данные по COVID-19 в Киеве
На сегодня в столице насчитывается уже 1 871 подтвержденный случай заболевания COVID-19. В прошедшие сутки, в частности, выявлено 66 новых инфицированных коронавирусом.
Ситуация с коронавирусом в ВСУ и на фронте
В Вооруженных силах Украины за сутки не зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19.
По состоянию на 11 мая в армии острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 41 человек. Одолели коронавирусную инфекцию 54 человека, 2 случая - летальные.
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