Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 11 июня

В мире за сутки зафиксировано 120 тысяч новых случаев заражения, в Украине антирекорд за все время пандемии - за сутки 689 новых случаев COVID-19.

В Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения инфекции в ряде стран продолжают действовать некоторые карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

С начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано 7 357 794 случаев COVID-19 (+120 701 за сутки). Жертвами болезни на сегодня стали 416 116 тысяч человек (+4939 за сутки).

В то же время, 3 454 712 больных на сегодня выздоровели (+84 343 за сутки).

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (1 999 900), Бразилии (772 416), России (493 023), Великобритании (291 588) и Индии (276 583).

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине по состоянию на утро 11 июня антирекорд за все время пандемии коронавируса - за сутки было зафиксировано 689 новых случаев COVID-19.

Всего в Украине 29 070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальных, 13 141 пациент выздоровел. Всего проведено 456 509 тестирований методом ПЦР.

Наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки зафиксировали во Львовской области - 125 случаев, Киевской области - 54, Ривненской - 53, а также Киеве - 91 случай.

Карантин в Украине

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин. Однако в Минздраве после нового коронавирусного антирекорда заговорили об "определенных мерах ради здоровья украинцев".

Данные по COVID-19 в Киеве

В Киеве вчера инфицирования коронавирусом подтвердили в 91 человека, четверо больных умерли. Таким образом, на сегодня в Киеве уже зарегистрировано 3 тыс. 671 подтвержденный случай COVID-19. Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1 тыс. 053 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе - 24. Соломенском и Святошинском - по 12 и в Днепровском районе - 10 случаев.

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