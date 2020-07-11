Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 11 июля

В Украине на сегодня выявлено более 50 тысяч случаев коронавируса.

Пандемия коронавируса устанавливает в мире новые антирекорды. В то же время в Украине после значительного всплеска заболеваемости количество зафиксированных случаев несколько упала. Однако в последние дни показатели инфицирования резко прыгают.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 7:30 по Киеву в мире с начала пандемии коронавирусом заболели 12 498 467 человек.

Наихудшая ситуация с количеством больных до сих пор наблюдается в США – 3 184 573, Бразилии – 1 800 827, Индии – 820 916 и России – 712 863. Украина в общем списке находится между Кувейтом (53 580) и Филиппинами (52 914). При этом 6 879 521 заболевшим удалось выздороветь. Больше всего вылеченных в Бразилии, США и Индии.

Несмотря на рост количества инфицированных, ВОЗ выступает против возвращения к жесткому карантину.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 800 человек, в общем коронавирус обнаружили у 52 тысяч 843 украинцев.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве, на Львовщине и Волыни. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавирусной болезни выздоровел 861 человек, умерли - 27. В частности, количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки выявили заболевание на COVID-19, увеличилось еще на 125 человек, двое умерли.

Тем временем 6 областей Украины не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления карантина.

"Карантинный" отдых за рубежом

Сразу две страны изменили правила въезда гражданам Украины на период карантина. Так, без дополнительных ограничений въезд в Черногорию позволят только для тех путешественников, которые прибывают в страну самолетами на предусмотренных законом условиях.

В то же время Хорватия обязала украинцев проходить двухнедельную самоизоляцию после въезда на территорию страны или показывать результат теста на COVID-19.

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