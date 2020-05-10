Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 10 мая
В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро 10 мая количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 миллиона. Жертвами болезни стали более 279 тысяч человек.
В то же время, выздоровели от болезни более 1,3 миллиона пациентов.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
В Украине лабораторно подтверждены 15 232 случая заболевания COVID-19. Из них 391 случай – летальный, выздоровели от болезни 3 060 украинцев.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 15 человек.
Данные по COVID-19 в Киеве
В столице по состоянию на утро 10 мая количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 1 805. При этом 37 случаев - летальные.
За прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 34 киевлян.
Ситуация с коронавирусом в ВСУ и на фронте
В Вооруженных силах Украины в настоящее время 41 военный болеет острой респираторной болезнью COVID-19, выздоровели 54 человека, два человека умерли.
Накануне зарегистрировано два новых случая инфицирования коронавирусом.
Карантин в Украине
Сегодня, по мнению врача-вирусолога, Украина готова к возобновлению работы метро, однако ближайшие два года нужно будет носить маски в общественном транспорте.
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