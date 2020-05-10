Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 10 мая

В мире зафиксировано уже более 4 миллионов случаев болезни COVID-19. В Украине коронавирус обнаружен у более 15 тысяч человек.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 10 мая количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 миллиона. Жертвами болезни стали более 279 тысяч человек.

В то же время, выздоровели от болезни более 1,3 миллиона пациентов.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине лабораторно подтверждены 15 232 случая заболевания COVID-19. Из них 391 случай – летальный, выздоровели от болезни 3 060 украинцев.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 15 человек.

Данные по COVID-19 в Киеве

В столице по состоянию на утро 10 мая количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 1 805. При этом 37 случаев - летальные.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 34 киевлян.

Ситуация с коронавирусом в ВСУ и на фронте

В Вооруженных силах Украины в настоящее время 41 военный болеет острой респираторной болезнью COVID-19, выздоровели 54 человека, два человека умерли.

Накануне зарегистрировано два новых случая инфицирования коронавирусом.

Карантин в Украине

Сегодня, по мнению врача-вирусолога, Украина готова к возобновлению работы метро, однако ближайшие два года нужно будет носить маски в общественном транспорте.

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