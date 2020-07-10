Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 10 июля

В Украине на сегодня выявлено более 50 тысяч случаев коронавируса.

Пандемия коронавируса устанавливает в мире новые антирекорды. В то же время, в Украине после значительного всплеска заболеваемости количество зафиксированных случаев несколько упала. Однако в последние дни показатели инфицирования резко прыгают.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 554 304 человек, выздоровели 6 707 030 человек. В целом подтверждено 12 232 745 случаев заболевания.

Лидером по количеству больных остаются США – 3 114 746 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 755 779 больных, Индии – 767 296 случаев, в России – 706 240, в Перу – 316 448.

Тем временем Китай предупредил о распространении нового вируса в Казахстане. По словам дипломатов, "смертельная пневмония" является даже более тяжкой, чем коронавирус. Представители страны сообщили лишь о "пневмонию".

Коронавирус в Украине - последние данные МИНЗДРАВА

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 52 тыс. 43 случая COVID-19, за прошедшие сутки - 819 новых.

"За минувшие сутки коронавирусной болезнью инфицировались 819 человек, из них 67 детей и 65 медицинских работников. Было госпитализировано 214 человек, зафиксировано 18 летальных случаев, при этом поправились 1016 пациентов. Это наш рекорд по тех, кто выздоровел", - сказал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Закарпатской области - 112, Львовской области - 82, Ривненской - 74 и Киеве - 118.

Вторая волна коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что мир находится на начальном этапе пандемии коронавируса. По его мнению, есть высокая вероятность того, что распространение COVID-19 усилится.

«Мы видим большие вспышки в Бразилии, ПАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, что, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабнет», - сказал Фаучи в интервью Corriere Della Sera.

Школа 2020 в условиях карантина

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки разрабатывают алгоритмы и механизмы того, как дети будут учиться в следующем учебном году. План намерены разработать и презентовать общественности в течение недели либо 10 дней.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 8 июля

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