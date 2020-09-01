Коронавирус новости 1 сентября - сколько больных, данные по странам и Украине / REUTERS

Коронавирус в мире: статистика

С начала пандемии в мире заболели уже 25 488 239 человек. Больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в США – 6 031 013, Бразилии – 3 9908 272, Индии – 3 691 166 и России – 992 402.

При этом выздоровели 16 822 093 больных. Больше всего в Бразилии, Индии и США. Умерли с начала пандемии 850 596 человек.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

За сутки в Украине выявили 2088 новых случаев инфицирование коронавирусом. С начала пандемии коронавирус подтвердили у 123 303 украинцев, из них 2605 умерли (+48 человек за сутки), 57 802 - выздоровели (+688 человек за сутки).

В Киеве зарегистрировали всего 13 546 инфицированных с начала пандемии.

Школа 2020: образовательный процесс в условиях карантина

В новом учебном году, который начинается сегодня, для учащихся школ будут действовать определенные запреты.

  • Питание в столовых. За столом максимум четверо детей с соблюдением возрастной группы и социальной дистанции.
  • Работники столовой обязаны носить защитные маски и перчатки.
  • 10-минутное проветривание помещений и обязательное мытье рук.
  • Обязателен скрининг температуры детям и взрослым на входе.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 1 сентября 2020

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Автор: Яна Ставская