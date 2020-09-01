В Украине с начала пандемии зафиксировали более 123 тысяч случаев коронавируса.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире: статистика

С начала пандемии в мире заболели уже 25 488 239 человек. Больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в США – 6 031 013, Бразилии – 3 9908 272, Индии – 3 691 166 и России – 992 402.

При этом выздоровели 16 822 093 больных. Больше всего в Бразилии, Индии и США. Умерли с начала пандемии 850 596 человек.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

За сутки в Украине выявили 2088 новых случаев инфицирование коронавирусом. С начала пандемии коронавирус подтвердили у 123 303 украинцев, из них 2605 умерли (+48 человек за сутки), 57 802 - выздоровели (+688 человек за сутки).

В Киеве зарегистрировали всего 13 546 инфицированных с начала пандемии.

Школа 2020: образовательный процесс в условиях карантина

В новом учебном году, который начинается сегодня, для учащихся школ будут действовать определенные запреты.

Питание в столовых. За столом максимум четверо детей с соблюдением возрастной группы и социальной дистанции.

Работники столовой обязаны носить защитные маски и перчатки.

10-минутное проветривание помещений и обязательное мытье рук.

Обязателен скрининг температуры детям и взрослым на входе.

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Автор: Яна Ставская