Коронавирус в Украине и мире: самое важное на утро 28 мая

Около 30% от общего числа инфицированных коронавирусом в мире зафиксировали в Соединенных Штатах.

В мире бушует эпидемия коронавируса - США стали первой в мире страной, где количество смертей от COVID-19 перевалило за 100 тысяч. В то же время, в Украине болезнь на сегодня побороли более 8 тысяч человек.

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Коронавирус в мире - статистика

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса на утро 28 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 355 629 человек. В то же время, выздоровели 2 350 088.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 100 418 человек, в Великобритании – 37 542, Италии – 33 072, Франции – 28 599, Испании – 27 117 и в Бразилии – 25 598.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 699 176), Бразилия (411 821), Россия (370 680), Великобритания (268 619), Испания (236 259), Италия (231 139), Франция (183 038), Германия (181 524) и Турция (159 797).

Стоит отметить, что около 30% от общего числа инфицированных коронавирусом в мире зафиксировали в Соединенных Штатах. Также, США являются первой в мире страной, где количество смертей от COVID-19 перевалило за 100 тысяч.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине по состоянию на утро 28 мая зафиксировано 22 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 (+11 за сутки) летальных, 8 439 (+444) пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 477 новых случаев коронавирусной болезни.

Больше всего случаев выявлено в Черновицкой области (3201), городе Киеве (2793) и в Ривненской области (1588).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 мая 2020 в Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 55995 сообщений о подозрении на COVID-19.

Почему УЗ не пускает поезда в западные области

Министр Инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что Укрзализныця технически готова запустить по меньшей мере 42 пассажирских поезда с 1 июня, однако, решение о возможности открытия рейсов принимают областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

По словам министра, на сегодня есть решения областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

«Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили возобновление движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая», - отметил Криклий.

Новая вспышка коронавируса в армии

Вспышку эпидемии коронавируса выявили на военном полигоне в Ривненской области. Коронавирус во время планового тестирования обнаружили у восьмерых артиллеристов из Тернопольской области. Военные болеют бессимптомно.

Доплатят ли учителям за работу на карантине?

В Украине учителям за работу в условиях карантина из-за коронавируса в государственном бюджете на 2020 год не предусмотрены никакие дополнительные выплаты. Такое заявление сделала и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Когда в Украине закончится коронавирус?

Уже 22 июня в Украине может быть нулевая статистика заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Когда начнет оживать международное авиасообщение?

Украина ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с рядом стран, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, украинские аэропорты уже готовятся встречать первых пассажиров на новых взлетно-посадочных полосах

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