Каждый день в Украине и мире продолжает расти число новых больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро среды, 9 сентября, в мире насчитывается уже 27,5 млн подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

Лидерами по количеству зараженных являются США - 6,3 млн, Индия - 4,2 млн, Бразилия - 4,1 млн. В России количество зараженных перевалило за миллион и составляет 1 032 354 человека. С этим показателем РФ оказалась на четвертом месте по числу заболевших COVID-19 в мире.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

По состоянию на 9 сентября в Украине зафиксировано 143 030 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 2 551 человека.

Как сообщает Минздрав в Телеграм-канале, 9 сентября в Украине 143 030 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 979 летальных, 64 703 пациента выздоровели. Всего проведено 1 751 931 тестирование методом ПЦР.

Количество больных коронавирусом в Киеве растет. За сутки обнаружили еще 310 больных.

Тотальный карантин

В Минздраве допускают введение режима "красной зоны" для всей Украины, если эпидемическая ситуация в нашей стране ухудшится.

Более того, в связи с карантином в Раде предложили усовершенствовать регулирование дистанционного труда. Депутаты хотят, чтобы работодатели имели возможность прийти и проверить рабочее место работника, работающего из дома.

Между тем студентам из ОРДЛО и Крыма не придется сдавать тест COVID-19 или проходить изоляцию, чтобы попасть на обучение.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 9 сентября 2020

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Автор: Яна Ставская