Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на 8 сентября в мире с начала пандемии COVID-19 инфицировались уже 27 368 676 человек. При этом удалось выздороветь 18 363 269 больным.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США - 6 301 919, Индии - 4 280 422, Бразилии - 4 147 794 и России - 1 032 354.
893 313 инфицированных умерли.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в Украине официально подтверждено 140 479 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2411 - обнаружены за минувшие сутки.
Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (+235) и Харьковской (230). В Одесской, Львовской и Тернопольской областях обнаружили 196, 192 и 190 инфицированных.
За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 235 киевлян, четверо заболевших скончались.
Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 8 сентября 2020
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