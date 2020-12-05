Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая уже затронула более 65 миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 7:30 5 декабря с начала пандемии в мире инфицировался 65 899 441 человек. При этом 42 352 021 из них удалось выздороветь.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в США – 14 367 462, Индии – 9 608 211, Бразилии – 6 533 968, России – 2 382 012, Франции – 2 321 703.

Критическую отметку в более миллиона инфицированных COVID-19 преодолели также Великобритания, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия, Германия, Мексика, Польша и Иран.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

За минувшие сутки, 4 декабря, коронавирус в Украине обнаружили еще в 13825 людей. Заболели, в частности, 713 детей и 629 медиков.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях.

Вакцина против коронавируса: что известно

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал категории граждан, которые первыми получат прививку от нового коронавируса.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости за 5 декабря

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Автор: УНИАН