В Украине с начала пандемии зафиксировали более 121 тысячи случаев коронавируса.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире: статистика

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 30 августаПо данным на утро 31 августа количество больных коронавирусом в мире составляет более 25 млн 225 тыс. человек. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в США (почти 6 млн), Бразилии (3,9 млн) и Индии (3,6 млн).

В мире зафиксировано 846 436 смертей от коронавируса, выздоровели более 16,6 млн человек.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

По состоянию на утро понедельника, 31 августа, в Украине зафиксировано 121 215 случаев коронавируса. За последние сутки обнаружили еще 2 141 больного коронавирусом. Умерли – 30 человек, выздоровели - 380. Всего с начала пандемии умерли 2557 человек. Количество выздоровевших достигло 55 114.

В Украине начало действовать новое карантинное зонирование: что изменилось

С понедельника, 31 августа, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Оно было утверждено на прошлой неделе решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Распределение проводится в рамках адаптивного карантина, который действует в Украине с 1 августа. По ссылке можно просмотреть, какие города и районы входят в состав соответствующих зон.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 31 августа 2020

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Автор: Катерина Шварц