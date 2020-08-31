Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.
Коронавирус в мире: статистика
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 30 августаПо данным на утро 31 августа количество больных коронавирусом в мире составляет более 25 млн 225 тыс. человек. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в США (почти 6 млн), Бразилии (3,9 млн) и Индии (3,6 млн).
В мире зафиксировано 846 436 смертей от коронавируса, выздоровели более 16,6 млн человек.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
По состоянию на утро понедельника, 31 августа, в Украине зафиксировано 121 215 случаев коронавируса. За последние сутки обнаружили еще 2 141 больного коронавирусом. Умерли – 30 человек, выздоровели - 380. Всего с начала пандемии умерли 2557 человек. Количество выздоровевших достигло 55 114.
В Украине начало действовать новое карантинное зонирование: что изменилось
С понедельника, 31 августа, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Оно было утверждено на прошлой неделе решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Распределение проводится в рамках адаптивного карантина, который действует в Украине с 1 августа. По ссылке можно просмотреть, какие города и районы входят в состав соответствующих зон.
Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 31 августа 2020
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