Каждый день в Украине и мире продолжает расти число новых больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения. А ученые всей планеты прилагают максимум усилий для создания вакцины от COVID-19.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 19 сентября коронавирусом с начала пандемии в мире заболели 30 406 197 человек. При этом 20 683 110 удалось выздороветь.

Лидерами по распространению вируса остаются США – 6 723 933, Индия – 5 214 677, Бразилия - 4 495 183, Россия – 1 086 955.

Украина в мировом рейтинге со 188 указанных регионов остается на 25-м месте по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 – между Израилем и Канадой.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

По состоянию на утро 19 сентября коронавирус подтвердили еще у 3 240 украинцев. С начала пандемии COVID-19 заболели 172 712 граждан.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, Тернопольской области, Одесской, Львовской и Харьковской. От недуга умерло еще 48 больных, всего летальных случаев от COVID – 19 в Украине-3 516.

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 400 человек, восемь умерли.

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Автор: УНИАН