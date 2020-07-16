Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 16 июля
В Украине и мире продолжают фиксировать новые случаи коронавирусной инфекции, а также искать методы ее лечения. За минувшие сутки число новых заражений COVID-19 значительно возросло. О последних событиях, связанных с мировой пандемией, читайте на УНИАН.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию утро четверга в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 583 359 человек, выздоровели 7 530 731 человек. В целом подтверждено 13 512 693 случаев заболевания.
Лидером по количеству больных остаются США – 3 495 536 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 966 748 больных, Индии – 936 181 случаев, в России – 745 197, в Перу – 337 751.
Коронавирус в Украине - последние данные
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 848 новых случаев коронавирусной болезни.
15 июля умерли 18 человек, 800 – выздоровели. Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано 56 455 случаев заболевания. Из них 1445 летальных, 28931 пациент выздоровел.
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано во Львовской области и Киеве.
Поездки за границу и карантин
С сегодняшнего дня еще одна страна разрешила гражданам Украины въезжать на свою территорию без теста на коронавирус и двухнедельного карантина. Соответствующее решение приняло правительство Болгарии. Таким образом, украинцы получили возможность для летнего отдыха в еще одной стране.
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