Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 19 мая

В Украине за сутки зафиксировали снижение числа заболевших - страна готовится к новому этапу ослабления карантина.

Бразилия вышла на третье место в мире по распространению вируса COVID-19, а в Украине зафиксировали существенное уменьшение числа заболевших за минувшие сутки. О том, какие события происходят в связи с пандемией коронавируса в Украине и мире, - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро вторника, 19 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 318 481 человек. В то же время, выздоровели 1 786 875 человек.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 90 347 человек, Великобритании – 34 876, Италии – 32 007, Франции – 28 242 и в Испании – 27 709. В Китае в общем – 4638. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 508 308), Россия (290 678), Бразилия (255 368), Великобритания (247 709), Испания (231 606), Италия (225 886), Франция (180 051), Германия (176 551) и Турция

Коронавирус в Украине - последние данные

За минувшие сутки в Украине значительно уменьшилось число подтвержденных случаев коронавируса. В Минздраве сообщили о 260 новых пациентах. Общее количество заболевших в стране составляет 18 876 человек, 548 случаев оказались летальными. Выздороветь удалось 5632 украинцам.

Карантин в Украине

Кабинет министров во время своего заседания в среду примет решение о продлении карантина, но при этом смягчит ограничительные меры уже с 22 мая. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Он также анонсировал возобновление работы наземного общественного транспорта с 22 мая, метро - с 25 мая. Также в мае должны заработать детские сады.

В столичной подземке уже рассказали, что изменится в работе метро после возобновления его работы.

Коронавирус в Украине и мире - главные новости за сутки

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