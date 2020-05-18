Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 18 мая

Последняя информация о распространении COVID-19 в Украине и мире.

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к отметке в пять миллионов человек, также растет число жертв этого заболевания. Несмотря на это, многие страны, в том числе и Украина, постепенно выходят из карантина и пытаются возвращаться к прежней жизни.

Последние новости и события в Украине, связанные с пандемией коронавируса, читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 18 мая общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 315 тысяч человек. В то же время, выздоровело 1 733 963 человека.

Всего в мире порядка 4,7 миллиона инфицированных. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 80 397 человек, в Великобритании – 34 716, Италии – 31 908, Франции – 28 111 и в Испании – 27 563. В Китае в общем – 4638.

Коронавирус в Украине - последние данные

В Украине, по последней информации Минздрава, зафиксировано 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 человек (+21 за сутки) умерли, 5276 (+ за сутки 160) пациентов выздоровело.

Таким образом, суточное число новых подтвержденных случаев уменьшилось в сравнении с данными за предыдущие сутки.

Расследование происхождения COVID-19

62 страны, среди которых Россия, ЮАР, Великобритания, Индонезия, Япония, Южная Корея, Турция, поддержали предложение Австралии и Евросоюза относительно проведения независимого расследования источников происхождения и массового распространения коронавируса.

Инициатива Австралии и ЕС нашла такой широкий отклик накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая открывается в понедельник в Женеве.

Коронавирус в Украине и мире - главные новости

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