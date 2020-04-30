Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 30 апреля

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Коронавирус COVID-19 продолжает оказывать влияние на планету, заражая и забирая жизни все большего количества людей в мире. О том, как изменилась ситуация за последние сутки и сколько людей заболели коронавирусом на 30 апреля - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

В мире по состоянию на утро четверга зарегистрировано свыше 3,1 миллиона случаев коронавирусной болезни.

Больше всего зараженных зафиксировано в США – 1 039 909, Испании – 236 899, Италии – 203 591, Франции – 166 543, Британии – 166 441, Германии – 161 539, Турции – 117 589. Одновременно 972 719 инфицированных выздоровели.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали свыше 227 тысяч человек.

Коронавирус в Украине - актуальные цифры

Количество инфицированных в Украине уже перевалило за отметку в 10 тысяч. На утро 30 апреля зафиксировано 10 406 случаев, в том числе 540 - за прошедшие сутки.

По количеству выявленных случаев по-прежнему "лидируют" Черновицкая область и Киев - 1571 и 1401 соответственно. Жертвами заболевания в стране стал 261 человек, а выздоровели уже 1238 пациентов.

Ослабление карантина

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин на следующем заседании планирует рассмотреть решение о новом ослаблении карантинных ограничений для бизнеса.

"Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не грозит новой вспышкой болезни", - пояснил Шмыгаль.

Напомним, накануне правительство разрешило работу продуктовых рынков при соблюдении ряда условий.

Совещание ВОЗ из-за пандемии

Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения проведет совещание 30 апреля для оценки эпидемической ситуации в мире.

"Прошло почти 3 месяца с тех пор, как мы объявили чрезвычайную ситуацию, и именно это было предложено комитетом - оценить эволюцию пандемии и дать рекомендации относительно обновленных рекомендаций", - отметил председатель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Коронавирус в Украине и мире - главные новости

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