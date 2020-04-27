Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 27 апреля

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, коснулась почти трех миллионов человек - к именно этой цифре приближается число заболевших. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, также ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами ввиду распространения заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 206 тысяч человек. При этом, выздороветь уже удалось свыше 865 тысячам заболевших.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 54 881 человек, Италии - 26 644 человека, в Испании - 23 190, Франции - 22 890 и Великобритании - 20 794. В Китае в общем - 4637 умерших.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровело.

Таким образом, за минувшие сутки общее число инфицированных по стране увеличилось на 392 - именно у стольких украинцев 26 апреля подтвердили COVID-19.

"Лидерами" по числу больных остаются Черновицкая область и Киев.

Ослабление карантина

С 27 апреля сразу несколько стран постепенно ослабляют карантинные меры, введенные для населения и бизнеса из-за пандемии COVID-19. Одними из первых по пути к выходу из локдауна движутся некоторые страны Евросоюза - Чехия, Австрия, Литва, Швейцария и другие.

Кое-где эти послабления не будут значительными, но в некоторых странах их могут ощутить значительное число жителей. Например, в Литве откроются музеи, библиотеки, уличные кафе, парикмахерские и косметические салоны, а в Нидерландах - детские сады и начальные классы в школах.

Карантин в Украине: план выхода

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что план из пяти этапов выхода из карантина могут сократить, если в Украине количество новых заражений начнет резко снижаться.

"Если у нас будет стремительное снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко.

Ранее план выхода из карантина, включающий пять этапов, опубликовал премьер Денис Шмыгаль.

Коронавирус в Лавре

Накануне появилась информация, что в Киево-Печерской лавре, которая находится под контролем Украинской православной церкви Московского патриархата, заразились коронавирусом все священники.

Об этом российскому изданию РБК сообщил глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

Позже Климент опроверг свои же слова, заявив, что российское СМИ его неправильно процитировало. На самом же деле, утверждает он, почти все, кто болел в Лавре, уже выздоровели, а в больницах остаются "3-4 человека".

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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