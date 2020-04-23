Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 23 апреля
Пандемия коронавируса уверенно продолжает шагать по миру - количество заболевших и погибших растет ежедневно. Увеличивается и число тех людей, которым удалось побороть COVID-19. О том, что происходит в Украине и мире в связи с распространением коронавируса - читайте в подборке важных новостей по состоянию на 23 апреля.
Коронавирус в мире - статистика
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга превысило 2,6 миллиона человек.
В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 183 283 человека. При этом вылечились от недуга 710 285 человек. В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (840 897 случаев), Испания (208 389) и Италия (187 327). Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (25 085 умерших), Испании (21 717) и Франции (21 340).
По количеству заболевших COVID-19 Китай уже опередил Иран. В Китае, который ранее был эпицентром заболевания, инфицированных уже меньше, чем в Иране.
Коронавирус в Украине - актуальные данные
В Украине уже зафиксировано 7 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За минувшие сутки диагноз подтвердили у 578 человек.
В Минздраве связывают новый антирекорд заболеваемости с несоблюдением карантина во время Вербной недели и на Пасху.
В Киеве за минувшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев COVID-19, один случай - летальный. Общее число заболевших превысило тысячу и на сегодня составляет 1059 человек.
Вспышка коронавируса в Вишневом
В общежитии города Вишневое Киевской области, где произошла вспышка COVID-19, по состоянию на сегодняшнее утро подтвердили 78 случаев заболевания. Ранее от заболевания скончались два человека - жителя общежития.
Сейчас в общежитии введено состояние особого передвижения, местные власти привозят в общежитие продукты, лекарства и средства гигиены.
Неутешительный прогноз ВОЗ
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус считает, что борьба с новым коронавирусом и его распространение во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.
"Некоторые из стран, в которых пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать восстановления в случаях. Не делайте ошибки: нас ждет долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - считает глава ВОЗ.
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