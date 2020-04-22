Atlantic Council: Донбасс под оккупацией России становится горячей точкой пандемии COVID-19

Многие условия делают оккупированные части Востока Украины идеальным местом для распространения коронавируса.

В апреле 2020 года исполнилось шесть лет с тех пор, как Россия начала вторжение на восток Украины. Конфликт привел к гибели более 14 тысяч человек и заставил переехать еще около двух миллионов.

В то время, как эта война далека от своего завершения, оккупированные Россией украинские территории теперь рискуют превратиться в горячую точку глобальной борьбы с коронавирусом. Об этом на страницах Atlantic Council пишет Марк Темницкий. Гуманитарная ситуация на оккупированной части Восточной Украины ухудшалась с 2014 года, где более трех миллионов человек нуждаются в помощи. Местные марионетки Москвы постоянно усложняли все попытки международных гуманитарных организаций работать в регионе, вводя ряд ограничений.

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Ситуация еще больше ухудшилась после начала пандемии коронавируса в течение последних недель. После первых случаев заражения в Украине правительство в Киеве объявило об ограничении движения в районах вблизи линии разграничения. Все стало еще хуже, когда так называемые "ДНР" и "ЛНР" закрыли "границы". Если власть Украины ввела ряд мер для борьбы с распространением коронавируса, назначенные Кремлем вожаки самозваных "республик" ничего такого не сделали. Они лишь продолжают отрицать, что на оккупированных территориях вообще есть случаи заражения. Хуже то, что они запретили различным гуманитарным организациям въезжать на оккупированные части Донбасса. ОБСЕ и другие международные организации осудили это решение и предостерегли, что это может привести к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

Из-за ограничений невозможно точно оценить реальные масштабы распространения коронавируса в оккупированной части Донбасса. Вместе с тем, доступная информация дает серьезные основания для тревоги. Если украинская медицинская система недофинансирована и устаревшая, то 6 лет войны сделали такую инфраструктуру на Донбассе еще менее готовой к кризису из-за коронавируса. Больницам не хватает оборудования и активов для лечения потенциально большого количества пациентов. К тому же большое количество врачей и медиков-профессионалов покинули охваченный войной регион. Так называемая "власть" российских боевиков не ввела никаких ограничений, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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Если другие регионы Украины оказались под карантином со середины марта, на оккупированном востоке продолжают работать магазины, общественный транспорт и рестораны, будто ничего не происходит. Тем временем, местная "пресса" умаляет угрозу коронавируса. А ряд смертей за последнее время объясняли другими причинами, такими как воспаление легких.

Такой небрежный подход к пандемии особо опасен, учитывая высокий процент людей пенсионного возраста на оккупированной части Востока Украины. С начала вторжения России весной 2014 года Донбасс переживает массовый отток людей. Регион покинула значительная часть молодежи и трудоспособных жителей. Большая часть тех, кто остался на Донбассе - пенсионеры. И хотя точные статистические данные недоступны, многие доказательства указывают на то, что большая часть этих людей страдают от других проблем со здоровьем и не могут комфортно сменить место своего пребывания.

Другими словами, часть Востока Украины под российской оккупацией имеет все предпосылки для катастрофической вспышки коронавируса. Там нет противоэпидемических мероприятий, система здравоохранения развалена, а значительная часть населения - это пенсионеры в группе высочайшего риска.

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Автор считает, что любая вспышка коронавируса на Донбассе не останется изолированной. И под наибольшей угрозой окажутся военные Украины. Сотни тысяч украинских солдат сейчас служат вдоль линии разграничения. Согласно недавним сообщениям, на передовой не хватает средств личного убежища, так же как и тестов на коронавирус. Плохие условия жизни на фронте делают солдат особенно уязвимыми. Они днями сидят в грязных траншеях и близко друг к другу. Все это создает идеальные условия для потенциального распространения коронавируса.