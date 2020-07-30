Детские лагеря с 1 августа смогут открыться лишь в регионах "зеленой" и "желтой" эпидемических зон – Минздрав

Контроль за работой детских лагерей возложен на территориальные органы исполнительной власти, в частности на Госпродпотребслужбу.

В Украине детские лагеря с 1 августа смогут открыться только регионах «зеленой» и «желтой» эпидемических зон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Что касается открытия детских лагерей - с 1 августа вступает в действие новое постановление правительства, это постановление будет регламентировать вопросы карантина на территории страны. У нас будет разделение на так называемые четыре зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» ... Работа детских лагерей будет возможна только в «зеленой» и «желтой» зонах, а в «оранжевой» и «красной»- она будет запрещена», - заявил он.

Читайте также"Без масок - только во время уроков": в МОН рассказали, каким должно быть обучение с 1 сентября

Степанов отметил, что в рекомендациях Минздрава четко прописаны правила функционирования детских лагерей в условиях пандемии.

«Они были выписаны и утверждены главным санитарным врачом Украины. Если их еще нет, то сегодня они должны быть на сайте и доведены до соответствующих работников, которые непосредственно контролируют», - подчеркнул министр.

По его словам, вопрос контроля за работой детских лагерей возложен на территориальные органы исполнительной власти, в частности на Госпродпотребслужбу.

Кроме того, разрешение на открытие и работу детских лагерей должны давать представители местных властей.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 4 тыс. 853 ребенка. За прошедшие сутки заразились коронавирусом 72 ребенка. В общем за все время пандемии в Украине заболели 68 тыс. 794 человека.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram