Как сообщил Шмыгаль, Кабмин готовит цифровые решения, которые помогут в борьбе с пандемией в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцев начнут оповещать, что они находились в одном помещении с больным COVID-19. Правительство введет это в ближайшее время.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал в ходе заседания Кабинета министров, пишет РБК-Украина.

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По его словам, правительство также введет ряд дополнительных цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией.

"Это и электронная запись на ПЦР-тест, и дополнительный контроль на самоизоляции благодаря приложению "Дій вдома". И национальная система QR-код, которая фактически будет извещать граждан, что они были в одном помещении с человеком", - отметил он.

По словам Шмыгаля, Украина будет одной из первых стран мира, которая будет использовать такие средства.

Ранее идею обязать украинцев посещать общественных заведений только по QR-коду Денис Шмыгаль высказал на своей странице в Facebook.

По его словам, в ближайшее время будет введена цифровизация и централизация сбора информации, касающейся фактов и подозрений о случаях инфекционных заболеваний.

"Это позволит нам быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств. Совершенствование приложения "Дій вдома" с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции. Запуск электронного рецепта на лекарства и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики. Введение электронного направления на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени", - сказал он.

Также, как отметил Шмыгаль, будут введены QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами учреждения.

"Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним будут приходить соответствующие уведомления. Сейчас такую систему в полной мере начала реализовывать Великобритания", - пояснил он.

К слову, система допуска в различные общественные места по QR-коду функционирует в некоторых странах мира.

Напомним, в Украине за все время пандемии зарегистрировано 570153 случая COVID-19, выздоровели 25979 человек, умерли 10112. За прошедшие сутки зафиксировано 12496 новых случаев COVID-19.

Киевский городской голова Виталий Кличко инициировал перед правительством усиление контроля за изоляцией больных COVID-19 и контактных лиц, так как система «Дій вдома» не работает.

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Автор: Леся Лещенко