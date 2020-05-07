У сотрудника Днепропетровской ОГА обнаружили коронавирус: результаты теста ожидают 50 контактных лиц
У одного из сотрудников Днепропетровской облгосадминистрации была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция.
Об этом сообщил руководитель ОГА Александр Бондаренко, передает пресс-служба администрации.
По его словам, мужчина имел десятки контактных лиц, которые сейчас на самоизоляции в ожидании результатов теста.
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"У одного из сотрудников Днепропетровской ОГА был лабораторно подтвержден COVID-19. Сейчас результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 сотрудников, которые контактировали с больным", - отметил Бондаренко, добавляя, что максимальное количество сотрудников ОГА перевели в удаленный режим работы.
Сейчас в регионе всего подтверждено лабораторно 624 случая коронавируса.
Как сообщал УНИАН, в Днепре все 35 человек, забоелвшие коронавирусом за минувшие сутки, вероятнее всего, заразились от 63-летней женщины, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
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