Киев возместит расходы на погребение умерших от COVID-19 по обращению родственников

По словам заместителя председателя КГГА, город возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19.

Киев возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующему обращению родственников или других лиц.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующие услуги будет обеспечивать коммунальное предприятие «Спецкомбинат - ритуальная служба».

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«Мы понимаем, что во многих семей, которых постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь. Напомню, кремация в условиях распространения инфекции является рекомендуемым способом погребения лиц, умерших от COVID-19», - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также прояснил ситуацию относительно частных предприятий, которые оказывают ритуальные услуги и транспортируют в городской крематорий.

«Никаких преференций ни для каких предприятий нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И это рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни», - добавил заместитель председателя КГГА.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 24 человек.