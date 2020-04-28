Шмыгаль назвал три сценария жизни в условиях пандемии коронавируса
19:13, 28 апреля 2020Общество
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Премьер напомнил, что пик заболеваемости в Украине прогнозируют на начало мая.
Как жить во время пандемии - пояснил премьер / фото УНИАН
Премьер-министр Денис Шмигаль назвал три основных сценария, как можно жить в условиях пандемии COVID-19.
Об этом он написал на странице в Facebook.
Шмыгаль уточнил, что получает немало просьб об ускорении процесса выхода Украины из карантина и понимает причины таких обращений. При этом - заявляет об ответственности. "Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - отметил премьер.
Относительно сценариев жизни в условиях пандемии, которые существуют в мире, Шмыгаль определил следующие:
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- Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас.
- Второй вариант - либеральный. Вернуться к привычной жизни и открыть все заведения. Пойти по примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции обнаружено свыше 18 600 случаев заболеваний и зафиксировано более чем 2 100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине.
- И третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине. Постепенное снятие ограничений даст нам возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать.
Как сообщал УНИАН, ранее Шмыгаль обнародовал пять этапов выхода Украины из карантина.
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