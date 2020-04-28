Шмыгаль назвал три сценария жизни в условиях пандемии коронавируса

Премьер напомнил, что пик заболеваемости в Украине прогнозируют на начало мая.

Премьер-министр Денис Шмигаль назвал три основных сценария, как можно жить в условиях пандемии COVID-19.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Шмыгаль уточнил, что получает немало просьб об ускорении процесса выхода Украины из карантина и понимает причины таких обращений. При этом - заявляет об ответственности. "Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - отметил премьер.

Относительно сценариев жизни в условиях пандемии, которые существуют в мире, Шмыгаль определил следующие:

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Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас.

Второй вариант - либеральный. Вернуться к привычной жизни и открыть все заведения. Пойти по примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции обнаружено свыше 18 600 случаев заболеваний и зафиксировано более чем 2 100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине.

И третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине. Постепенное снятие ограничений даст нам возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать.

Как сообщал УНИАН, ранее Шмыгаль обнародовал пять этапов выхода Украины из карантина.

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