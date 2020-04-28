Коронавирус на Херсонщине: Каховку решили закрыть на карантин

В городе подтвердили более двух десятков COVID-19.

Город Каховка Херсонской области закрывают на карантин из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии г. Каховка на карантин. В городе обнаружены 22 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие меры по недопущению распространения коронавирусной болезни", - рассказывают правоохранители.

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Жителям региона уточняют, что с 8 утра 29 апреля до 6:00 4 мая город будет закрыт на въезд и выезд. Попасть в Каховку смогут зарегистрированные в городе граждане и спецавтотранспорт, перевозящий сотрудников объектов критической инфраструктуры.

"В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская, 1а, а также ограничено движение и перекрыто дороги бетонными блоками", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят отнестись с пониманием к временным ограничениям и не подвергать себя и других опасности. Каховку будут круглосуточно патрулировать.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 28 апреля в Украине зарегистрировано 9 тыс. 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом всего выздоровели 992 человека. Летальных случаев - 239.

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