В ВСУ зафиксировано еще шесть случаев заболевания COVID-19

Подтверждено заболевание у четырех военнослужащих и двух работников ВСУ, которые имели контакт с больными лицами.

В Вооруженных силах Украины зафиксировано еще шесть случаев заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ по состоянию на 16:00 27 апреля.

Отмечается, что с целью противодействия занесения и распространения в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 Медицинскими силами проводятся плановые обследования контактных лиц, находящихся на изоляции.

«Так, сегодня, 27 апреля поступили результаты ПЦР-тестов медицинского персонала ВМКЦ Северного региона (г. Харьков). По результатам исследований подтверждено заболевание у 4-х военнослужащих и 2-х работников ВСУ, которые имели контакт с больными лицами», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что один больной военнослужащий находится в ВМКЦ Северного региона. Один военнослужащий и двое работников ВСУ лечатся дома под наблюдением медицинской службы, еще двое военнослужащих под наблюдением медицинской службы на обсервации. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют. Сейчас устанавливается круг контактных лиц.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 07:00 27 апреля в Вооруженных силах Украины было зафиксировано 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.