В Харьковской ОГА назвали причину вспышки коронавируса в психбольнице (видео)

По данным председателя ХОГА, коронавирус в больницу могла занести одна из санитарок.

Пациенты Харьковской областной психиатрической больницы №1 могли заразиться коронавирусом от санитарки, у которой обнаружили инфицирование.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

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По словам Кучера, за последние сутки из 25 образцов, которые были взяты у людей, 11 оказались положительными. Еще 30 образцов ждут исследования.

"Уже сейчас мы можем предполагать, что болезнь была занесена первым лицом, которое там была обнаружено, это санитарка, которая там работала. Она живет в другом населенном пункте. На данный момент находится там на самоизоляции", - сообщил Кучер.

По его словам, село, в котором находится больница, закрыто.

"Отделение, в котором была установлена болезнь, сейчас закрыто на карантин, будут протестированы все сотрудники, весь персонал, а его чуть более 500 человек, а также все лица, которые там содержатся, даже те, которые находятся в других отделениях", - отметил Кучер.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской областной психиатрической больнице №1 зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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