На настоящее время нет необходимости в привлечении студентов-медиков к борьбе с COVID-19 - Степанов

По словам министра, врачи могут самостоятельно справиться с нагрузкой на медицинскую систему в связи с пандемией.

На настоящее время нет необходимости в привлечении студентов-медиков к борьбе с COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, всех студентов-медиков планировали задействовать в борьбе с COVID-19 исключительно на добровольных началах, о чем они заполнили соответствующие анкеты.

«Планировалось привлекать их к борьбе с коронавирусной болезнью для организационно-технических мероприятий, но на сегодня такой необходимости не существует, у нас хватает медицинских работников, если смотреть на нагрузку на медицинскую систему. Но если возникнет такая необходимость, то у нас есть все данные наших добровольцев... И сразу они будут задействованы - работа ведется на уровне регионов лицами в департаментах здравоохранения», - рассказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 25 апреля зарегистрировано 8 тыс. 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

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