При этом только 14% респондентов считают эпидемию коронавируса очень угрожающей.

24% украинцев считают совсем не угрожающей для себя эпидемию коронавируса, и только 14% - очень угрожающей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Согласно результатам опроса, 14% респондентов считают эпидемию коронавируса очень угрожающей, 26% - скорее угрожающей, 24% - совсем не угрожающей, 34% - скорее не угрожающей, 2% затруднились с ответом на вопрос.

Также исследование показало, что 72% украинцев всегда носят защитную маску в общественных (многолюдных) местах и только 6% этого не делают. Иногда маску надевают 21% опрошенных.

Кроме того, 56% респондентов отметили, что одобряют деятельность по преодолению эпидемии коронавируса со стороны местных властей, не одобряют - 34%.

49% заявили, что одобряют работу президента в этом направлении, не одобряют - 40%; Кабинета министров одобряют - 36%, не одобряют - 51%.

Опрос был проведен с 30 по 31 июля. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Опрос проводился по случайной выборке, включавшей 2 тыс. 472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.

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Автор: Леся Лещенко