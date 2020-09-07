24% украинцев считают совсем не угрожающей для себя эпидемию коронавируса, и только 14% - очень угрожающей.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Согласно результатам опроса, 14% респондентов считают эпидемию коронавируса очень угрожающей, 26% - скорее угрожающей, 24% - совсем не угрожающей, 34% - скорее не угрожающей, 2% затруднились с ответом на вопрос.
Также исследование показало, что 72% украинцев всегда носят защитную маску в общественных (многолюдных) местах и только 6% этого не делают. Иногда маску надевают 21% опрошенных.
Кроме того, 56% респондентов отметили, что одобряют деятельность по преодолению эпидемии коронавируса со стороны местных властей, не одобряют - 34%.
49% заявили, что одобряют работу президента в этом направлении, не одобряют - 40%; Кабинета министров одобряют - 36%, не одобряют - 51%.
Опрос был проведен с 30 по 31 июля. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.
Опрос проводился по случайной выборке, включавшей 2 тыс. 472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.
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