На Днепропетровщине завели уголовные дела из-за вспышки коронавируса в реабилитационных центрах

Одно из производств касается вспышки коронавируса в Першотравенске.

На Днепропетровщине правоохранители начали расследование трех уголовных дел, заведенных по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным болезням.

Как информирует пресс-служба прокуратуры региона, эти нарушения повлекли вспышку коронавируса в трех реабилитационных центрах города Подгороднее. Там COVID-19 обнаружили у 26 человек. Их госпитализировали в одну из больниц областного центра.

"Сейчас сотрудниками санитарно - эпидемиологической станции и медицинскими работниками проводится отбор биологического материала у всех граждан, находящихся в указанных реабилитационных центрах. Также проходит дезинфекция помещений", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре уточнили, что причастные к преступлению лица устанавливаются.

"Кроме этого, Павлоградской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в данном уголовном производстве: вопреки установленным карантинным мероприятиям в марте текущего года в г. Першотравенске проходили собрания учеников и прихожан одной из церквей, следствием чего стало заражение 29 лиц на COVID-19. Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.1 ст.325 УК Украины, продолжается", - добавили в ведомстве.

По последним данным ОГА, в регионе подтверждено 224 случая коронавируса, в том числе 29 - за последние сутки.

Как сообщал УНИАН, в Днепре городская комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила производство и продажу кулинарной продукции, готовой к потреблению.

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