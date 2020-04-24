Украинских призывников будут допускать в ряды ВСУ только после обсервации

В армию будут пускать только полностью здоровых украинцев.

Украинские призывники будут допущены в ряды Вооруженных Сил только после того, как пройдут обсервацию и получат подтверждение, что точно не заражены новым коронавирусом COVID-19 и не спровоцируют вспышку болезни в армии.

Об этом 23 апреля рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

По его словам, в Минздрав ежедневно обсуждают на совещаниях с силовыми структурами Украины, в частности, Минобороны решения относительно противодействия коронавирусу.

"Сейчас мы постоянно работаем с Министерством обороны так, как и с другими силовыми структурами. У нас происходят ежедневные совместные совещания, где мы проговариваем и принимаем решения, которые должны воздействовать на эпидемическую ситуацию в тех силовых структурах и в оборонных структурах, которые сегодня несут и защищают наши границы", - рассказал Виктор Ляшко.

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Ляшко подчеркнул, что сейчас человечество столкнулось со значительной эпидемией, поэтому крайне важно сохранить боеспособность армии. А потому, в Минобороны сейчас просчитывают все возможные риски занесения коронавируса в ряды ВСУ, и будут допускать до служения только тех, кто получит от врачей точное подтверждение того, что они здоровы.

"Так, в Министерстве обороны есть своя санитарно-эпидемиологическая служба, которая была сохранена, которая сегодня работает и выполняет свои функции. Но мы все должны понимать, что мы живем в период эпидемии и значительной эпидемии, такой пандемии в мире не было, поэтому основная наша задача сегодня – это сохранить, в том числе, боеспособность нашей армии. Поэтому все меры, которые принимаются сегодня Министерством обороны, в частности для призыва, они просчитывают риски. И будут допускаться люди к местам служения, мост несения стражи только после того, как они пройдут обсервацию и иметь четкое подтверждение того, что они не могут занести возбудитель коронавирусной болезни в места дислокации Вооруженных Сил", - отметил Виктор Ляшко.