Украина идет по умеренному сценарию распространения COVID-19 - Шмыгаль

По мнению премьер-министра, это означает, что превентивные меры были введены вовремя.

Украина идет по умеренному сценарию распространения COVID-19.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область. Он посетил областную клиническую больницу имени Андрея Новака, которая определена одной из опорных для госпитализации пациентов с COVID-19.

Шмыгаль подчеркнул, что медики сейчас находятся «на передовой» в борьбе с коронавирусной болезнью и их работа должна оплачиваться должным образом. Также они должны быть полностью обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты.

«Сегодня с собой в самолете мы привезли на Закарпатье часть средств индивидуальной защиты, которые Офис президента постоянно доставляет в Украину. Часть этой поставки мы передали для нужд области, а другую доставили в больницу», - сообщил Шмыгаль.

Он заявил, что сегодня Украина идет по умеренному сценарию распространения COVID-19, и это означает, что превентивные меры были введены вовремя.

Премьер также посетил пункт пропуска «Чоп (Тиса) - Захонь» и ознакомился с современными средствами контроля на Закарпатской таможне. Также обсуждалась проблема моста «Чоп - Захонь» через реку Тиса на границе с Венгрией. Мост был построен в 1996 году и требует капитального ремонта.

Шмыгаль поручил изучить документы и предоставить предложения по решению проблемы с мостом.