Четырех инфицированных коронавирусом священников Почаевской лавры доставили в Киев: как это комментирует КГГА

Чиновники признают, что столичные больницы, в которых находятся больные коронавирусом, - не самые лучшие.

Четырех священников из Свято-Успенской Почаевской лавры на Тернопольщине, инфицированных коронавирусом, перевезли в Александровскую больницу Киева. Причину этого в КГГА не знают.

Как сообщает "Громадське", об этом заявила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

"По информации главного врача, на сегодня есть четверо священнослужителей из Почаева. У нас в каждой инфекционной больнице есть священнослужители, но без уточнения из какой они церкви они. Но наибольшее количество их в Александровской больнице", - отметила Гинзбург.

На вопрос, почему священников из Тернопольской области повезли именно у больницу в Киеве, Гинзбург ответила: "Я не могу объяснить".

Читайте такжеКарантин "вполне возможно" не смягчат из-за служб "УПЦ МП" в Почаеве и Святогорске – министр

Чиновница добавляет, что все больницы, которые отвели для лечения больных COVID-19, обеспечены необходимым, поэтому киевские больницы нельзя назвать лучшими.

"Если мы определяли базы, то с учетом необходимого оборудования, имеющихся специалистов. Лекарства и оборудование централизованно закупались и поставлялись в больницы. Все больницы, которые являются клинической базой для таких пациентов, является клинической базой сотрудников Института Шупика или Богомольца. Везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, в город Почаев с 21 апреля закрыли на карантин из-за увеличения больных коронавирусом.

Читайте также: