Маски, дезинфекторы и дистанция: глава Минздрава предупредил, что некоторые ограничения будут существовать долго

По словам Степанова, есть необходимость посмотреть, как будет развиваться ситуация в конце апреля - начале мая.

Некоторые введены ограничения в Украине могут действовать еще достаточно длительное время.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью УП.

"Это сверхсерьезная болезнь. Болезнь, с которой мир еще не сталкивался. Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами. Поэтому да, определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время. Но наша цель - чтобы как можно скорее смягчить карантин. Как только это станет возможно", - сказал Степанов.

Что касается послаблений карантина, то Степанов уточнил, что над этим вопросом ведется работа.

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"Мы понимаем, что мы уже месяц на карантине, но, в том числе в связи с нарушениями в определенных регионах празднования Пасхи, поэтому мы и продлили карантин. Нам надо посмотреть, как именно будет разворачиваться ситуация в конце апреля - начале мая. Тогда сможем конкретно о чем-то говорить", - отметил он.

Глава Минздрава уточнил, что набор этих смягчений понятен, но для этого должны быть четкие поводы. "Речь идет об очень серьезной болезни, лучше подождать еще две недели", - добавляет Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже подтвердили 7170 случаев коронавируса, в том числе 578 - за минувшие сутки.

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