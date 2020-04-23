Подольск в Одесской области закрывают на карантин из-за вспышки COVID-19 (видео)

Такое решение приняли из-за увеличения количества инфицирования коронавирусом.

На Одесщине в Подольске и районе усиливаю карантинные противоэпидемические мероприятия.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за увеличения случаев заболеваний COVID-19, сообщает Нацполиция в Одесской области.

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Отныне городскую больницу, которая стала опорной при приеме больных с подозрением на коронавирус, будут охранять 18 военных Нацгвардии Украины. Они будут обеспечивать режимные мероприятия по недопущению посторонних на карантинный объект. На карантинных постах, количество которых увеличивается с пяти до восьми, круглосуточно будут патрулировать полицейские, спасатели и медики.

Через город полностью прекращается транзитное движение транспорта, кроме транспортных средств критической инфраструктуры и автомобилей местных жителей, которые возвращаются домой или на работу.

Запрет распространяется на маршрутные автобусы, такси и адресную доставку товаров гражданам.

Прекращено функционирование всех субъектов хозяйствования, за исключением продовольственных магазинов, аптек, в том числе ветеринарных, АЗС и организаций по оказанию финансовых услуг.

«Все эти карантинные ограничения направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Контролировать их соблюдение будут три совместные наряды полицейских и нацгвардейцев, которые будут патрулировать улицы города», - сообщил начальник ГУНП Олег Бех.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одессе после скандала из-за работы во время карантина крупнейшего в городе рынка «Привоз» власть полностью закрыла рынки, а также ограничила доступ на кладбища.

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