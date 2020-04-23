Кличко: COVID-19 очень агрессивная и малоизученная болезнь, поэтому от нее сложно вылечиться

По словам мэра Киева, в среднем лечение новой коронавирусной инфекции длится 20 дней.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что COVID-19 является очень агрессивной и малоизученной болезнью, поэтому лечение слишком сложное и занимает длительное время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«COVID-19 - очень агрессивная и не до конца изученная болезнь. Лекарства от которой до сих пор нет, как и нет вакцины. Медики применяют различные препараты. Одни работают. Другие - менее эффективны. Поэтому и лечится COVID-19 очень сложно и долго. По данным специалистов, в среднем процесс лечения длится 20 дней. Есть также случаи, когда человек болел 37 дней. 20 дней тому назад в Киеве было зарегистрировано 160 больных. А сегодня их - более тысячи! Так сколько еще пройдет времени, пока все выздоровеют?» - подчеркнул мэр Киева.

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По его словам, чтобы убедиться, что человек уже поборол вирус, врачи проводят два ПЦР-теста. Китайские и итальянские специалисты в свое время тоже начали так делать, потому что оказалось, что один тест не может точно показать, что вируса в организме уже нет. А человек в это время может оставаться заразным.

«У половины людей, которые переболели COVID-19, вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов. И такая ситуация с медленным выздоровлением не только в столице. Из более 7 тысяч больных в Украине выздоровели 505 пациентов. Поэтому мы и призываем людей беречь себя. Вирус - агрессивный и опасный. И лечится слишком сложно», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на 23 апреля уже зафиксировано 1 тыс. 059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки зарегистрировано 70 новых случаев заболевания.

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