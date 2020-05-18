Доплаты врачам: в Минздраве уверяют, что на днях все регионы выплатят за март 300% надбавки

В некоторых областях начали выплаты доплат за апрель.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на 18 мая 14 областей полностью выплатили надбавки к заработной плате за март врачам, которые работали с больными COVID-19, остальные области рассчитаются в ближайшие дни.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, об этом Степанов сообщил во время традиционного селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что 14 областей уже полностью выплатили надбавки к заработной плате за март врачам, которые работали с больными COVID-19, остальные области рассчитаются в ближайшие дни. В то же время регионы начали выплаты доплат за апрель.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных COVID-19.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

6 мая на заседании правительства в ответ на обвинения в том, что многие медработники не получили обещанные властью доплаты Степанов заявил, что проблема возникла из-за действий областной власти. По его словам, на места была направлена медицинская субвенция за март в размере 905 млн грн. При этом повышенные оклады необходимо было выплатить 5 тыс. 435 медикам, задействованным в борьбе с COVID-19 - на это необходимо 181,661 млн грн. То есть средств хватало, однако местные власти начали искать поводы, чтобы эти деньги не выплачивать, чиновники, по словам министра, стали пользоваться приказом Минсоцполитики от 2003 года, которым предусмотрены доплаты за фактически отработанное время.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главы облгосадминистраций могут быть лишены зарплат или должностей, если в подчиненных им областях медики не получат надбавки за работу с больными COVID-19.