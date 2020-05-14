В Киеве у одного младенца от суррогатной матери обнаружили коронавирус
У одного ребенка, рожденного от суррогатной матери, которых обнаружили в одной из многоэтажек Киева в апреле, тест на коронавирус показал положительный результат.
Читайте такжеСкандал с младенцами от суррогатных матерей в Киеве: в Кабмине хотят усилить защиту прав детейОб этом пишет ТСН со ссылкой на источники.
Отмечается, что в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей. Малышам сделали ПЦР-тесты, которые, вместе с другими анализами, необходимы для передачи в дом малютки. И у одного оказался положительный результат на коронавирус, причем бессимптомно.
В инфекционной больнице подтвердили, что малыш действительно имеет положительный тест на коронавирус, состояние ребенка стабильное.
Ранее УНИАН писал еще о 46 младенцах от суррогатных матерей, которых не могут отдать иностранцам из-за карантина.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире