В Киеве у одного младенца от суррогатной матери обнаружили коронавирус

Малыш на данный момент находится в инфекционной больнице.

У одного ребенка, рожденного от суррогатной матери, которых обнаружили в одной из многоэтажек Киева в апреле, тест на коронавирус показал положительный результат.

Читайте такжеСкандал с младенцами от суррогатных матерей в Киеве: в Кабмине хотят усилить защиту прав детейОб этом пишет ТСН со ссылкой на источники.

Отмечается, что в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей. Малышам сделали ПЦР-тесты, которые, вместе с другими анализами, необходимы для передачи в дом малютки. И у одного оказался положительный результат на коронавирус, причем бессимптомно.

В инфекционной больнице подтвердили, что малыш действительно имеет положительный тест на коронавирус, состояние ребенка стабильное.

Ранее УНИАН писал еще о 46 младенцах от суррогатных матерей, которых не могут отдать иностранцам из-за карантина.