Про карантин не слышали: одесситы "отметили" первое мая на пляже (фото)

На некоторых фотографиях видно, как люди всей семьей пришли и даже купаются в море.

В Одессе жители, несмотря на призывы властей оставаться дома из-за угрозы инфицирования коронавирусом, массово пошли на пляжи.

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Об этом сообщает местное издание Оdessa online.

На фото видно, что люди на пляже бегают, занимаются спортом, читают книги, загорают или просто отдыхают. Кое-где видно, как люди всей семьей пришли и даже купаются в море.

В то же время правоохранители продолжают дежурство возле парков и скверов. На входе останавливают машины и заставляют прохожих возвращаться домой. Пропускают только тех, кто через парк направляется на работу.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсирует смягчения карантинных мероприятий, введенных с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, с 11 мая.