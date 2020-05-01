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Про карантин не слышали: одесситы "отметили" первое мая на пляже (фото)

21:25, 01 мая 2020
Общество
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Кто-то купался, а кто-то просто загорал на пляже / фото: Odessa Online

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Об этом сообщает местное издание Оdessa online.

На фото видно, что люди на пляже бегают, занимаются спортом, читают книги, загорают или просто отдыхают. Кое-где видно, как люди всей семьей пришли и даже купаются в море.

В то же время правоохранители продолжают дежурство возле парков и скверов. На входе останавливают машины и заставляют прохожих возвращаться домой. Пропускают только тех, кто через парк направляется на работу.

фото: Odessa Online
фото: Odessa Online
фото: Odessa Online
фото: Odessa Online
фото: Odessa Online

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсирует смягчения карантинных мероприятий, введенных с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, с 11 мая.

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