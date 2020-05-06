Коронавирус в Национальном институте рака: заразились врач и пациентка

Отделение, где была больная, закрыли.

В Национальном институте рака COVID-19 обнаружили у пациентки, которую госпитализировали для проведения операции. Также инфицировался один из врачей отделения, в котором находилась зараженная женщина.

Об этом сообщил в.а. главного врача Национального института рака Богдан Борисюк в комментарии "Фактам ICTV".

По его словам, инфицированную коронавирусом пациентку сразу перевели в инфекционную больницу. Сейчас она находится дома и не имеет симптомов недуга. В то же время сейчас отделение, где находилась больная, и реанимация закрыты.

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"Мы достаточно быстро среагировали. Пациентку перевели в 14-ю инфекционную больницу. К счастью, она находилась одна и в палате, и в реанимации. Это были выходные. Мы остановили все операции и быстро закрыли и реанимацию, и отделения, чтобы погасить очаг инфекции", - прокомментировал Богдан Борисюк.

Кроме того, после выявления коронавируса у врача, тестируют и медработников, и пациентов.

"Мы должны выписать последнего пациента, затем 3-4 дня проводить дезинфекцию, санитарные работы, отследить и обследовать всех контактных лиц, и только потом сможем снова заполнять отделения, но не раньше, как через неделю", - добавил Богдан Борисюк.

Накануне Киевский областной онкодиспансер ограничил плановую госпитализацию из-за обнаруженного коронавируса у пациентки. Женщина изначально не имела признаков COVID-19, были признаки осложнения после химиотерапии. Однако во время детального обследования выявили рентгенологические признаки поражения легких, типичные для коронавируса, затем было проведено ПЦР-тестирование.

После этого в медучреждении проверили на коронавирус сотрудников, 84 протестированных - здоровы. На результаты лабораторного тестирования ждут еще 30 человек.

Как сообщал ранее УНИАН, в Олицком отделении Волынской областной психбольницы подтверждено 10 случаев COVID-19 среди персонала и 5 среди пациентов.

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