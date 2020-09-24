Президент отметил, что противодействие COVID-19 является испытанием для всех государств.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что борьба с COVID-19 будет идти не один год, и это не последняя пандемия, сквозь которую придется пройти мировому сообществу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на общих дебатах мировых лидеров во время заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в онлайн-режиме.

Президент отметил, что распространение COVID-19 произошло молниеносно.

«Человечество не успело даже загуглить слова «Ковид» и «Ухань», как коронавирус уже стучал в дверь каждого дома», - подчеркнул он.

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Зеленский обратил внимание на то, что коронавирус беспощаден к любому. «Ему безразличны наличие у страны ядерного оружия и уровень ее ВВП. Входит страна в G7 или G20? Исповедуют в ней христианство, ислам, иудаизм и другие религии? Это все не имеет для него значения», - добавил Зеленский.

По убеждению президента, COVID-19 показал, что глобальный мир - это не только мир без границ, это и глобальная ответственность.

«К противодействию общим угрозам должно быть привлечено не 7, не 20, а по меньшей мере 193 страны. Сегодня становится понятно, что борьба с COVID-19 будет идти не один год. Вряд ли это последняя пандемия, сквозь которую нам придется пройти. Поэтому все мы должны выйти из нынешнего кризиса более сильными и подготовленными», - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что противодействие COVID-19 является испытанием для всех государств. «Погоня за доступ к ограниченным ресурсам - лишь углубит проблемы. Мы нуждаемся в искренности, в диалоге и действенной солидарности, потому что именно в этом заключается ценность многосторонности. Нужно вместе преодолевать самый серьезный экономический кризис последних лет. Ожидаемые цифры падения ВВП порой двусмысленны. Это не просто статистика, интересная лишь узкому кругу экспертов. Это снижение качества жизни миллиардов людей, рост угрозы голода для миллионов», - отметил президент.

Он подчеркнул, что объединение усилий всех государств является абсолютным требованием времени. Украина не может остаться в стороне и готова внести свой вклад в обеспечение, в том числе, продовольственной безопасности человечества.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине по состоянию на утро 23 сентября зарегистрировано 184 тыс. 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 тыс. 705 летальных, 81 тыс. 670 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 тыс. 497 инфицированных коронавирусом.

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Автор: Константин Гончаров