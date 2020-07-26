В оккупированном Крыму уже свыше 1,4 тысячи случаев коронавируса

С начала года в Крыму и Севастополе вследствие коронавирусной болезни скончались 39 человек.

В оккупированном Крыму с начала пандемии зарегистрированы 1 тысячи 439 случаев COVID-19, за сутки - 27 новых.

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Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на оккупационные власти.

По их данным, за сутки на полуострове зафиксировано 27 новых случаев заболевания. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19.

Как сообщается, с начала года в Крыму и Севастополе вследствие коронавирусной болезни скончались 39 человек.

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