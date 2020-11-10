Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что эпидемическая ситуация на оккупированном Россией полуострове близка к катастрофической.

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о готовности Украины развернуть гуманитарные лагеря возле админграницы с временно оккупированным Россией Крымом из-за ситуации с COVID-19 на полуострове.

Как информирует пресс-служба Минреинтеграции, об этом он сообщил во время онлайн-встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич.

В частности, Резников выразил благодарность ЕС за поддержку Украины в российско-украинской войне. Начиная с 2014 года, Евросоюз направил более 1 млрд евро гуманитарной помощи.

В свою очередь, Ленарчич подчеркнул всестороннюю поддержку со стороны ЕС, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

На встрече высокие должностные лица обсудили необходимость обеспечения международным организациям доступа на всей территории Украины, в том числе - временно оккупированной.

«Стороны обсудили ситуацию с COVID-19. В частности, Резников сообщил о готовности Украины развернуть гуманитарные лагеря возле админграницы с АР Крым», - говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму

4 ноября постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что эпидемическая ситуация на оккупированном Россией полуострове близка к катастрофической.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров