Рестораны, магазины и супермаркеты: в 35 столичных заведениях торговли обнаружили коронавирус
В Киеве обнаружили случаи коронавируса среди персонала ресторанов.
Всего вирус зафиксировали в 35 столичных заведениях торговли пищевыми продуктами. Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, пишет "РБК-Украина".
По его словам, к таким заведениям относятся не только рестораны.
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"Относительно ресторанов - есть случаи среди персонала. Всего это 35 субъектов - операторы рынка, которые осуществляют оборот пищевых продуктов. Сюда относятся и магазины, и супермаркеты, и рестораны", - пояснил Рубан.
По состоянию на сегодня, половина из них прекратила свою деятельность. Некоторые полностью, некоторые частично.
Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки 10 июня инфицирование коронавирусом подтвердили у 91 человека, четверо заболевших умерли.
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