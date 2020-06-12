Рестораны, магазины и супермаркеты: в 35 столичных заведениях торговли обнаружили коронавирус

Сейчас половина из этих заведений прекратили свою деятельность.

В Киеве обнаружили случаи коронавируса среди персонала ресторанов.

Всего вирус зафиксировали в 35 столичных заведениях торговли пищевыми продуктами. Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, пишет "РБК-Украина".

По его словам, к таким заведениям относятся не только рестораны.

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"Относительно ресторанов - есть случаи среди персонала. Всего это 35 субъектов - операторы рынка, которые осуществляют оборот пищевых продуктов. Сюда относятся и магазины, и супермаркеты, и рестораны", - пояснил Рубан.

По состоянию на сегодня, половина из них прекратила свою деятельность. Некоторые полностью, некоторые частично.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки 10 июня инфицирование коронавирусом подтвердили у 91 человека, четверо заболевших умерли.

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