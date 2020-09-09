В столичных больницах заполненность коек для больных COVID-19 составляет 45%.

В столичных больницах заполненность коек для больных COVID-19 составляет 45%.

Об этом на брифинге в УНИАН сообщил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей.

По его словам, 5 сентября в Украине был установлен абсолютный рекорд по количеству выявления больных COVID-19 за сутки - 2 тыс. 836 случаев.

"Коронавирусная инфекция как в мире, так и в Украине и Киеве, не отступает ... По Киеву показатель за прошедшие сутки довольно значительный - это 310 человек, я считаю, что все, что больше 300 - это большая цифра, которая, в частности пугает будущим количеством обращений людей в медицинские учреждения за госпитализацией", - отметил Гелевей.

Он добавил, что за прошедшие сутки в Киеве были госпитализированы 107 человек, что говорит о негативной тенденции течения COVID-19 в столице.

Всего в медицинских учреждениях города находится 997 человек, из них 913 - с уже установленным диагнозом COVID-19, а другие - с подозрением.

"Еще на прошлой неделе эта цифра держалась в пределах 815-820 человек ... Я думаю, что, если такой ход коронавирусной болезни продолжится, то на стационарном лечении в киевских медучреждениях будет более тысячи человек. Это очень значительная цифра даже для Киева с его мощной медицинской системой", - подчеркнул председатель медкомиссии столицы.

Из 913 госпитализированных с COVID-19 больных 158 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 216 - получают кислородную поддержку, а 18 - находятся под аппаратами ИВЛ.

Гелевей также уточнил, что в настоящее время больных COVID-19 лечат в 18 медучреждениях Киева, в которых в целом в наличии имеется более 2 тыс. коек для таких пациентов, то есть сейчас заполняемость коек составляет около 45%.

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Учитывая это, Гелевей надеется, что в ближайшее время Киев из «желтой» зоны попадет в «зеленую» зону.

По его данным, всего в результате осложнений коронавирусной болезни умерли 930 киевлян.

Председатель медицинской комиссии Киева в очередной раз призвал горожан соблюдать карантин и пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

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Автор: Антонина Доломанжи