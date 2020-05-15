В Киеве проверят специализированные учреждения из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате для девочек

Будут протестированы воспитанники и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, два городских учреждения для престарелых и 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин.

Власти Киева проверят ряд специализированных учреждений из-за ситуации в Дарницком доме-интернате для девочек, где подтверждено заболевание COVID-19 у 81 человека.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

"Мы проверим и протестируем также воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, два городских учреждения для престарелых и 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин", - сказал он.

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Мэр призвал всех быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

"Потому что ситуация в интернате показывает, как один человек может инфицировать многих людей. Вирус не отступал. И ослабление ограничений не означает, что ситуация улучшилась. Риск в дальнейшем - большой. Поэтому не пренебрегайте своей безопасностью", - подчеркнул Кличко.

Ранее, как сообщал УНИАН, в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве сегодня подтвердили заболевания COVID-19 в 81 лица.

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